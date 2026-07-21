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Um Lula mais à esquerda e ‘sem freios’, avaliam líderes políticos

Sem a frente ampla de 2022, Brasília espera um presidente mais impaciente, ideológico e disposto a deixar um legado para a esquerda

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
21/07/2026 12:15

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Um Lula mais à esquerda e ‘sem freios’, avaliam líderes políticos
Um Lula mais à esquerda e ‘sem freios’, avaliam líderes políticos crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

Qual Lula será o da campanha presidencial que está prestes a começar?

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A leitura política predominante em Brasília é de que, sem a “frente ampla” montada quatro anos atrás para derrotar Jair Bolsonaro, virá uma versão claramente mais à esquerda.

Lideranças acreditam em um Lula mais raivoso, mais impaciente e até mesmo mais “vingativo”, na campanha e em eventual quarto mandato.

“Ele já conseguiu o que queria. Saiu da cadeia e foi eleito novamente. Agora, é deixar um legado para a esquerda”, disse à coluna um presidente de partido de centro.

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De outros figurões partidários, a coluna ouviu nos últimos dias que um eventual ‘Lula 4’ seria “sem freio”, com um Estado mais provedor e maior distanciamento dos Estados Unidos, por exemplo.

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