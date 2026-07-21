Um Lula mais à esquerda e ‘sem freios’, avaliam líderes políticos

Qual Lula será o da campanha presidencial que está prestes a começar?

A leitura política predominante em Brasília é de que, sem a “frente ampla” montada quatro anos atrás para derrotar Jair Bolsonaro, virá uma versão claramente mais à esquerda.

Lideranças acreditam em um Lula mais raivoso, mais impaciente e até mesmo mais “vingativo”, na campanha e em eventual quarto mandato.

“Ele já conseguiu o que queria. Saiu da cadeia e foi eleito novamente. Agora, é deixar um legado para a esquerda”, disse à coluna um presidente de partido de centro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De outros figurões partidários, a coluna ouviu nos últimos dias que um eventual ‘Lula 4’ seria “sem freio”, com um Estado mais provedor e maior distanciamento dos Estados Unidos, por exemplo.