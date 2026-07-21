O que a campanha de Caiado pensa de Renan Santos, à frente na pesquisa Big Data
Aliados do ex-governador de Goiás reconhecem força do fundador do MBL entre os jovens
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A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 21, mostra Renan Santos com 9% das intenções de voto, à frente de Ronaldo Caiado, que aparece em terceiro, com 7%.
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A campanha de Caiado, que recentemente escolheu Flávio Bolsonaro como alvo, sabe que terá Renan Santos pelo caminho.
O entorno do ex-governador de Goiás reconhece a força do fundador do MBL na internet e elogia a “edição atraente” e a “linguagem fácil” utilizadas por Renan.
A coluna ouviu também que “o voto do jovem costuma ser mais emocional e menos racional”. Nesse sentido, a avaliação é de que Renan leva vantagem.
A aposta do grupo de Caiado, no entanto, é que, com o início da campanha, Renan possa se mostrar “verde” ao ser confrontado com assuntos mais densos.
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“O Renan Santos é o novo, não tem jeito: o jovem embarca mesmo. Mas a chapa do Caiado é a chapa da experiência. O Renan já administrou o quê? Falar é mais fácil. Isso certamente será explorado”, disse um aliado de Caiado.