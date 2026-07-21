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Aliados veem Flávio Bolsonaro perdido entre diferentes personagens

A principal reclamação é pela tentativa de atrair o centro com propostas que não são coerentes com a trajetória do grupo político

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
21/07/2026 10:50

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Aliados veem Flávio Bolsonaro perdido entre diferentes personagens
Aliados veem Flávio Bolsonaro perdido entre diferentes personagens crédito: Foto: Reprodução

Aliados têm dito, em reservado, que Flávio Bolsonaro precisa escolher um estilo e mantê-lo até o fim da campanha.

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Há incômodo com a sucessão de personagens que o pré-candidato vem adotando: dança ou não dança; é moderado ou imita o pai; xinga ou não xinga; faz live ou não faz.

A principal chateação do grupo mais próximo de Flávio, no entanto, veio da divulgação de propostas consideradas populistas na última semana, como a promessa de celulares e internet gratuitos para mulheres e idosos.

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“Ele está confundindo atrair o voto de centro com defender pautas de esquerda. Isso não dá certo. As pessoas percebem e ficam confusas. Eleição é convicção”, afirmou um aliado.

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