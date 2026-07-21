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Na reta final, saiba a real chance de Tereza Cristina ser vice de Flávio Bolsonaro

Enquanto Bia Kicis avalia em 5 de 10 a possibilidade de ser escolhida, Daniella Marques ganha espaço no entorno do pré-candidato do PL

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
21/07/2026 06:12

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Na reta final, saiba a real chance de Tereza Cristina ser vice de Flávio Bolsonaro
Na reta final, saiba a real chance de Tereza Cristina ser vice de Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Todas as lideranças políticas mais próximas de Tereza Cristina garantem: continua sendo zero a chance de a senadora ser vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro.

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Até o próximo sábado, 25, o PL terá de decidir quem vai compor com o pré-candidato à Presidência da República.

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) tem dito que a possibilidade de ser escolhida, numa escala de 0 a 10, é 5.

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E, nos últimos dias, Flávio passou a falar com ainda mais entusiasmo sobre a ex-presidente da Caixa Daniella Marques, filiada ao Republicanos, partido que ainda não decidiu se vai se coligar com o PL.

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