Na reta final, saiba a real chance de Tereza Cristina ser vice de Flávio Bolsonaro

Todas as lideranças políticas mais próximas de Tereza Cristina garantem: continua sendo zero a chance de a senadora ser vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro.

Até o próximo sábado, 25, o PL terá de decidir quem vai compor com o pré-candidato à Presidência da República.

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) tem dito que a possibilidade de ser escolhida, numa escala de 0 a 10, é 5.

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E, nos últimos dias, Flávio passou a falar com ainda mais entusiasmo sobre a ex-presidente da Caixa Daniella Marques, filiada ao Republicanos, partido que ainda não decidiu se vai se coligar com o PL.