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E a prestação de contas do Dark Horse? Saiba o que a campanha de Flávio decidiu

Pré-candidato do PL avalia que divulgar os gastos do filme apenas daria munição aos adversários

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
20/07/2026 10:42

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E a prestação de contas do Dark Horse? Saiba o que a campanha de Flávio decidiu
E a prestação de contas do Dark Horse? Saiba o que a campanha de Flávio decidiu crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Vencido o prazo anunciado por Flávio Bolsonaro para apresentar a prestação de contas do filme sobre o pai, o assunto passou a ser ignorado pela pré-campanha do candidato do PL à Presidência da República.

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Flávio decidiu pagar para ver até onde o caso vai.

A avaliação interna é de que, como o filme não envolve recursos públicos, a divulgação detalhada das contas só serviria para ser explorada pelos adversários e ampliar o desgaste do senador.

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A estratégia, portanto, é deixar o assunto morrer por falta de oxigênio, ainda que o PT prometa escancarar o caminho do dinheiro “no tempo certo”.

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