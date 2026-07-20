E a prestação de contas do Dark Horse? Saiba o que a campanha de Flávio decidiu
Pré-candidato do PL avalia que divulgar os gastos do filme apenas daria munição aos adversários
compartilheSIGA
Vencido o prazo anunciado por Flávio Bolsonaro para apresentar a prestação de contas do filme sobre o pai, o assunto passou a ser ignorado pela pré-campanha do candidato do PL à Presidência da República.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Flávio decidiu pagar para ver até onde o caso vai.
A avaliação interna é de que, como o filme não envolve recursos públicos, a divulgação detalhada das contas só serviria para ser explorada pelos adversários e ampliar o desgaste do senador.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A estratégia, portanto, é deixar o assunto morrer por falta de oxigênio, ainda que o PT prometa escancarar o caminho do dinheiro “no tempo certo”.