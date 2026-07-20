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A provocação dos caciques partidários ao STF

Após ações de Flávio Dino, dirigentes perguntam por que os recursos seriam do deputado, se o mandato é da legenda

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
20/07/2026 06:32

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A provocação dos caciques partidários ao STF
A provocação dos caciques partidários ao STF crédito: Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Presidentes de partido têm provocado o STF nos bastidores depois das decisões de Flávio Dino contra a participação de dirigentes partidários na destinação de emendas parlamentares.

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“Ué, o Supremo, então, precisa decidir de novo se o mandato pertence ao partido ou ao deputado”, disse à coluna um presidente de partido.

A provocação se deve ao fato de o STF já ter decidido que, nas eleições proporcionais (para vereador e deputado), o mandato pertence à legenda, e não ao parlamentar.

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O entendimento entre os dirigentes partidários é que, sendo assim, eles podem, sim, participar da indicação das emendas.

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