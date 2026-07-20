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Quem é o deputado que pode ser confirmado para a embaixada dos EUA no Brasil

Indicado por Donald Trump, Daniel Perez foi sabatinado nesta semana pelo Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estado Unidos

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
20/07/2026 00:28

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Quem é o deputado que pode ser confirmado para a embaixada dos EUA no Brasil
Quem é o deputado que pode ser confirmado para a embaixada dos EUA no Brasil crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais

Em meio à confirmação do novo tarifaço americano sobre as exportações brasileiras, um personagem ganhou destaque pelo papel relevante que pode vir a desempenhar nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Indicado pelo presidente Donald Trump para ser o novo embaixador dos EUA no Brasil, o deputado estadual da Flórida Daniel Perez foi sabatinado pelo Comitê de Relações Exteriores do Senado americano na quinta-feira, 16, um dia depois do anúncio das sobretaxas pelo governo americano.

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Os Estados Unidos estão sem embaixador em Brasília desde o fim do governo Joe Biden e nenhum nome foi designado por Trump para, por exemplo, conduzir as negociações sobre as sanções impostas ao Brasil. Toda a negociação foi comandada pelo representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, e pelo atual encarregado de negócios da embaixada em Brasília, Gabriel Escobar.

Perez ainda depende da aprovação pelo Senado americano para ter a indicação oficializada. Mesmo antes da ratificação, a possibilidade da chegada do novo embaixador preocupa o governo Lula, que suspeita da intenção de Trump de interferir nas eleições brasileiras. O escolhido é muito próximo do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário de Lula na eleição.

Sem cumprir o ritual
O anúncio do nome de Perez para a embaixada foi feito em junho, sem que os Estados Unidos tivessem enviado ao Brasil o pedido formal de consentimento, conhecido pelo termo “agrément”. Esse documento chegou ao Palácio do Planalto duas semanas depois do anúncio, embora não seja usual que o país anuncie o nome sem que o pedido tenha sido feito e aceito.

Esse ritual evita constrangimentos aos indicados que não agradem aos países para onde foram escalados. Nesse clima de desconfiança, o governo brasileiro não tem pressa para responder ao “agrément” de Perez e a tendência é de que essa resposta seja dada somente após as eleições.

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A Convenção de Viena, que rege as relações diplomáticas, não estabelece prazo para a resposta. O artigo 4º indica que o país anfitrião pode aceitar ou rejeitar o indicado e não tem obrigação de justificar sua decisão.

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