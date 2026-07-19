Em nome da Janja, desculpa, Ruth
Qualquer pessoa pública que conhece minimamente a história do Brasil teria a obrigação de ajustar a declaração dada na última semana
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É triste que, até agora, nem a própria Janja nem ninguém no Palácio do Planalto tenha vindo a público corrigir a declaração da primeira-dama em entrevista ao UOL na semana passada.
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Disse Janja:
“A sociedade brasileira nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse efetivamente, vou todos os dias para o Planalto, faço reunião, faço agenda, viajo a trabalho. A sociedade e a imprensa não estavam acostumados com isso.”
A despeito do autoelogio, sobre o qual cabem quaisquer interpretações, a fala de Janja, sob qualquer ângulo, é um desrespeito ao trabalho desenvolvido por primeiras-damas, cada uma a seu modo.
Janja e toda a equipe dela sabem da existência do Programa Comunidade Solidária, criado em 1995 pela saudosa Ruth Cardoso, que trabalhou efetivamente, fez reuniões, agendas e viagens para unir governo, empresas e sociedade civil no combate à pobreza e à exclusão social, temas tão caros a Lula e ao PT.
Isso para ficar apenas em um exemplo.
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Em nome da Janja, desculpa, dona Ruth.