Os 43 países na mira do Brasil para diversificar exportações e buscar novos mercados

A Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) trabalha em um plano para diversificar os mercados para os quais o Brasil exporta. A ideia é criar uma espécie de “vacina” para que as empresas e produtos produzidos aqui tenham menor dependência de um único país, como os Estados Unidos.

O novo tarifaço do presidente americano, Donald Trump, acelerou esse plano, que contará com o investimento de R$ 130 milhões e conta com o apoio das entidades empresariais brasileiras.

Os detalhes do projeto, segundo o presidente da Apex Brasil, Laudemir Müller, serão detalhados em agosto. Segundo ele, essa estratégia passa pela abertura de mercados nos 27 países da União Europeia, nos 11 países da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático) e nos cinco países da Ásia Central.

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Além disso, o Itamaraty trabalha para acelerar parcerias do Brasil e do Mercosul com México, Canadá, Índia, Japão, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul, Indonésia, Líbano e Vietnã. O governo quer, segundo técnicos da equipe econômica, estimular as empresas a reduzir a dependência de poucos países e estimular a criação de novos mercados diante da competitividade e da qualidade dos produtos que podem ser ofertados.