O nome por trás das incertezas de 2026
Mesmo sem delações homologadas, investigações do banco Master estão em andamento e podem trazer surpresas para o jogo político de outubro
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Que fatos novos podem surgir a ponto de mexer na corrida presidencial de 2026?
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“Tudo depende de uma pessoa: André Mendonça.”
Essa era a resposta em Brasília na última semana antes do recesso parlamentar.
O mundo político argumenta que “não é do estilo” de Mendonça procurar investigações para interferir nas eleições.
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Mas o ministro já deu sinais de que não deixará de fazer o que tiver de ser feito na hora certa, antes ou depois de outubro.