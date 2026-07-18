O nome por trás das incertezas de 2026

Que fatos novos podem surgir a ponto de mexer na corrida presidencial de 2026?

“Tudo depende de uma pessoa: André Mendonça.”

Essa era a resposta em Brasília na última semana antes do recesso parlamentar.

O mundo político argumenta que “não é do estilo” de Mendonça procurar investigações para interferir nas eleições.

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Mas o ministro já deu sinais de que não deixará de fazer o que tiver de ser feito na hora certa, antes ou depois de outubro.