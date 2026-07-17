Cunha, emendas e rádios: Flávio Dino só viu a ponta do novelo

Eduardo Cunha não participou da indicação de apenas R$ 6 milhões que o ministro Flávio Dino mandou bloquear.

Políticos de Minas Gerais que conhecem bem o caminho do dinheiro entre as lideranças regionais garantem que o montante é pelo menos dez vezes maior.

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Cunha priorizava recursos para municípios onde abriu rádios nos últimos anos.