Cunha, emendas e rádios: Flávio Dino só viu a ponta do novelo
Políticos de Minas dizem que o montante de emendas articulado pelo ex-presidente da Câmara no estado é muito superior ao valor cogitado até aqui
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Eduardo Cunha não participou da indicação de apenas R$ 6 milhões que o ministro Flávio Dino mandou bloquear.
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Políticos de Minas Gerais que conhecem bem o caminho do dinheiro entre as lideranças regionais garantem que o montante é pelo menos dez vezes maior.
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Cunha priorizava recursos para municípios onde abriu rádios nos últimos anos.