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Cunha, emendas e rádios: Flávio Dino só viu a ponta do novelo

Políticos de Minas dizem que o montante de emendas articulado pelo ex-presidente da Câmara no estado é muito superior ao valor cogitado até aqui

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/07/2026 15:34

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Cunha, emendas e rádios: Flávio Dino só viu a ponta do novelo
Cunha, emendas e rádios: Flávio Dino só viu a ponta do novelo crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Eduardo Cunha não participou da indicação de apenas R$ 6 milhões que o ministro Flávio Dino mandou bloquear.

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Políticos de Minas Gerais que conhecem bem o caminho do dinheiro entre as lideranças regionais garantem que o montante é pelo menos dez vezes maior.

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Cunha priorizava recursos para municípios onde abriu rádios nos últimos anos.

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