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O partido que tentou tirar Augusto Cury da corrida presidencial

Lula mandou emissários procurar o presidente do Avante, deputado Luís Tibé, que negou aliança com o PT no primeiro turno

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/07/2026 14:54

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O partido que tentou tirar Augusto Cury da corrida presidencial
O partido que tentou tirar Augusto Cury da corrida presidencial crédito: Foto: Robson Cesco/ Agência CNM

O PT tentou, sem sucesso, fazer Augusto Cury desistir da pré-candidatura à Presidência da República.

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O escritor se filiou ao Avante, partido presidido pelo deputado federal Luís Tibé, que tinha alguns espaços no governo federal.

Lula, então, mandou emissários conversarem com Tibé para garantir o apoio de Cury à reeleição. Não deu certo. E Tibé pagou um preço.

Antes, Cury e Tibé tinham feito um trato: a candidatura irá até o fim. Ambos apostam no início da campanha e, principalmente, nos debates para alavancar o nome do escritor.

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Cury não vai bater em ninguém. O projeto é também pessoal: ele gostaria de viver essa experiência e fará o percurso focado 100% em propostas.

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