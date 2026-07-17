Campanha de Lula avalia que, até aqui, discurso da ‘soberania’ deu certo

O entorno de Lula, mesmo antes de pesquisas confirmarem, já tinha confiança de que trazer os Estados Unidos para o debate eleitoral de 2026 seria ruim para a campanha de Flávio Bolsonaro.

Logo no primeiro momento, o PT apostou no discurso da “soberania”, confiando que boa parte do eleitorado não aceitaria bem qualquer sinal de interferência externa. A avaliação é de que deu certo.

Quando se fala, nos bastidores, da possibilidade de alguma ação militar americana em território nacional, a reação é a seguinte:

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“Aí o Lula ganharia no primeiro turno mesmo”, diz, sob reserva, um auxiliar da campanha petista.