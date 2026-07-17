Lula e Edinho escolhem o companheiro e a régua moral de 2026 afunda mais

Primeiro, Lula foi à Bahia e exaltou Jaques Wagner.

“Tem uma coisa na vida que a gente não escolhe. A gente não escolhe pai, não escolhe mãe, não escolhe irmãos. Mas a gente escolhe companheiros e, aqui na Bahia, tenho companheiros de longa data”, disse o presidente, no início deste mês.

Lula escolheu não fazer qualquer menção à operação da PF que mirou o ex-líder do governo no Senado.

Segundo os investigadores, o senador baiano teria usado o mandato para favorecer o Banco Master, com contrapartidas que envolveriam até um apartamento de luxo em Salvador.

Nessa quinta-feira, 16, foi a vez de o presidente do PT, Edinho Silva, incensar Jaques Wagner, também sem fazer qualquer reparo. O dirigente partidário disse que o senador é “motivo de orgulho para todos nós no Brasil” e que a história dele é de “dignidade e honestidade”.

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O Banco Master jogou a régua moral da corrida presidencial de 2026 para muito além do pré-sal.