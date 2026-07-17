Tarifaço empurra o Brasil para os chineses? No governo Lula, há respostas divergentes

As consequências geopolíticas do novo tarifaço do presidente Donald Trump aos produtos brasileiros têm movimentado os bastidores da Esplanada dos Ministérios. A possibilidade de a decisão da Casa Branca levar o Brasil a priorizar ainda mais as relações políticas e comerciais com a China divide opiniões entre auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Uma ala do governo mais política, ideológica e próxima do PT defende que o caminho de intensificação nas relações com a China é natural, diante da postura agressiva de Trump em relação ao Brasil e aos próprios chineses. Com isso, faria sentido estreitar os laços comerciais e políticos com a segunda maior economia do mundo.

Por outro lado, uma ala mais técnica da equipe econômica, ligada ao MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e ao Ministério da Fazenda, avalia que os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos não têm mercado na China, que nesse caso específico concorre com o Brasil na disputa por clientes americanos.

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Além disso, a equipe econômica afirma, reservadamente, que os chineses têm interesses específicos no Brasil e buscam parcerias que possam impulsionar as empresas do gigante asiático. Na prática, o Brasil se torna um entreposto da China para toda a América Latina.