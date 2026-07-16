Por que a reação de Flávio Bolsonaro à foto com Sicário alimenta novas especulações

Chamou a atenção de lideranças políticas o fato de Flávio Bolsonaro ter reagido sem negar a foto com Sicário, apontado como capataz de Daniel Vorcaro. A imagem foi revelada pelo ICL.

Nesta quinta-feira, 16, um aliado de Flávio publicou nas redes sociais que “fatos pretéritos inofensivos não podem ser objeto de conjecturas presentes e nem futuras”.

Para um deputado de partido de centro ouvido pela coluna, a tentativa de Flávio de comparar o episódio com fotos que políticos tiram com desconhecidos na rua não convence.

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“É claro que é diferente. Ninguém tira foto com um desconhecido sem camisa. O ambiente ali era familiar, na casa de alguém, em alguma festa. E o Flávio sabe disso. Por isso não negou: porque sabe que mais imagens do mesmo dia podem surgir”, afirmou o parlamentar, sob reserva.