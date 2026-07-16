O mistério por trás da postura de Michelle, Tarcísio e Nikolas

Para além das razões já conhecidas, o mundo político tem uma explicação para o fato de Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Nikolas Ferreira não se envolverem na campanha de Flávio Bolsonaro como parte da direita espera.

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Eles sabem de algo que ainda ninguém sabe.