O mistério por trás da postura de Michelle, Tarcísio e Nikolas
Leitura em Brasília é de que o trio evita se comprometer com Flávio Bolsonaro por enxergar riscos que ainda não vieram à tona
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Para além das razões já conhecidas, o mundo político tem uma explicação para o fato de Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Nikolas Ferreira não se envolverem na campanha de Flávio Bolsonaro como parte da direita espera.
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Eles sabem de algo que ainda ninguém sabe.