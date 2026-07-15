Critérios para as emendas: as perguntas de Dino aos presidentes dos partidos

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), intimou os presidentes dos 21 partidos que possuem representação na Câmara e no Senado a responderem sobre como fazem a indicação de emendas parlamentares. A decisão ocorre após ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, dizer que é “natural” que os chefes das siglas orientem a destinação desses recursos. Valdemar é investigado pela Polícia Federal, pela suspeita verbas de 21 emendas.

A intimação atinge os presidentes das seguintes legendas: Avante, Cidadania, MDB, Missão, NOVO, PCdoB, PDT, PL, Podemos, PP, PRD, PSB, PSD, PSDB, PSOL, PT, PV, REDE, Republicanos, Solidariedade e União Brasil. Eles têm 10 dias para responderem as seguintes questões:

– Se o presidente do partido dispõe de cotas, reservas ou qualquer outro mecanismo de alocação de emendas parlamentares;