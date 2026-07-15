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Critérios para as emendas: as perguntas de Dino aos presidentes dos partidos

A intimação é uma reação do ministro ao discurso do presidente do PL de que é natural que os chefes dos partidos orientem a destinação das emendas

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
15/07/2026 12:29

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Critérios para as emendas: as perguntas de Dino aos presidentes dos partidos
Critérios para as emendas: as perguntas de Dino aos presidentes dos partidos crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), intimou os presidentes dos 21 partidos que possuem representação na Câmara e no Senado a responderem sobre como fazem a indicação de emendas parlamentares. A decisão ocorre após ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, dizer que é “natural” que os chefes das siglas orientem a destinação desses recursos. Valdemar é investigado pela Polícia Federal, pela suspeita verbas de 21 emendas.

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A intimação atinge os presidentes das seguintes legendas: Avante, Cidadania, MDB, Missão, NOVO, PCdoB, PDT, PL, Podemos, PP, PRD, PSB, PSD, PSDB, PSOL, PT, PV, REDE, Republicanos, Solidariedade e União Brasil. Eles têm 10 dias para responderem as seguintes questões:

– Se o presidente do partido dispõe de cotas, reservas ou qualquer outro mecanismo de alocação de emendas parlamentares;

– Em caso positivo, sua natureza, finalidade e abrangência;

– A quem compete autorizar e deliberar sobre sua utilização;

– O fundamento jurídico-normativo que embasa a prática;

– O instrumento por meio do qual tais mecanismos são formalizados (normas, atas ou similares);

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– O procedimento efetivamente adotado para a definição e destinação dos respectivos recursos, por parte dos Presidentes dos partidos.

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