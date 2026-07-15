Genial/Quaest: Flávio cai; Caiado e Renan Santos avançam contra Lula
Nova rodada de pesquisa mostra o desempenho dos candidatos da direita em eventual disputa direta com o atual presidente
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A direita tem travado uma disputa para convencer o eleitor de quem reúne as melhores condições de derrotar Lula em um eventual segundo turno.
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A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15, traz dados relevantes nesse sentido.
Embora continue sendo, numericamente, o candidato mais competitivo, Flávio Bolsonaro aparece em trajetória de queda há quatro levantamentos consecutivos, recuando de 42% para 37% das intenções de voto.
Ronaldo Caiado, por outro lado, alcançou o melhor desempenho na série histórica, com 36%.
Também chama atenção o avanço de Renan Santos. Desde abril, as intenções de voto dele em eventual segundo turno contra Lula passaram de 24% para 33%.
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Já Romeu Zema, após oscilações ao longo dos levantamentos, manteve 35% no cenário testado contra o atual presidente.