Apoio evangélico a Flávio Bolsonaro não deve repetir o modelo de Jair
Lideranças colocaram um pé no freio depois das revelações envolvendo o pré-candidato do PL e Daniel Vorcaro
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Ninguém vai negar oração, mas a maior parte das lideranças evangélicas que apoiaram Jair Bolsonaro nas duas últimas eleições presidenciais não fará o mesmo esforço para eleger Flávio.
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O filho do ex-presidente pode até ser recebido em templos e será bem-vindo em cultos ao longo da campanha. Nada, porém, de ser apresentado no púlpito como o “candidato da igreja”.