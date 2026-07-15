Apoio evangélico a Flávio Bolsonaro não deve repetir o modelo de Jair

Ninguém vai negar oração, mas a maior parte das lideranças evangélicas que apoiaram Jair Bolsonaro nas duas últimas eleições presidenciais não fará o mesmo esforço para eleger Flávio.

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O filho do ex-presidente pode até ser recebido em templos e será bem-vindo em cultos ao longo da campanha. Nada, porém, de ser apresentado no púlpito como o “candidato da igreja”.