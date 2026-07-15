Quaest: ligeira melhora de Lula sobre Flávio é puxada por eleitores independentes

O crescimento das intenções de votos no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tentará a reeleição para um quarto mandato neste ano, se dá em grande medida com a melhora do petista entre os eleitores que se dizem independentes. Na pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15, 38% dos entrevistados desse grupo acreditam que Lula merece ser reeleito. No mês passado, esse percentual era de 31%.

O petista também melhorou seu desempenho entre os eleitores que se declaram “esquerda não lulista”. Em junho, 76% avaliavam que o atual presidente merecia um novo mandato. Esse percentual subiu para 83%. Na “direita não bolsonarista”, a intenção de voto em Flávio Bolsonaro recuou de 82% para 74%.

A pesquisa identificou um aumento na distância de Lula sobre seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No segundo turno, Lula tem 8 pontos percentuais de vantagem e venceria por 45% a 37%. Em junho, ele tinha 44% e o pré-candidato do PL chegava a 38, o que mostra um crescimento do presidente dentro da margem de erro.

No primeiro turno, Lula marca 40% das intenções de voto. Flávio tem 28%. O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) apareceu com 4%, e Renan Santos (Missão) com 3%. O ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo) alcança 2%, e outros pré-candidatos somam 4%.

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A pesquisa ouviu presencialmente 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07181/2026.