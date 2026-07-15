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Empresariado não vê porto seguro em 2026, mas evita bancar alternativa

Avaliação predominante é de que as duas principais candidaturas concentram riscos distintos, sem que isso impulsione uma terceira via

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/07/2026 06:33

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Empresariado não vê porto seguro em 2026, mas evita bancar alternativa
Empresariado não vê porto seguro em 2026, mas evita bancar alternativa crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado, Fernando Frazão/Agência Brasil

Sem catastrofismo, boa parte do setor produtivo prevê um próximo governo difícil para o país.

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Se Lula vencer, a preocupação é com a economia e a avaliação de que as respostas poderão ser insuficientes.

Se Flávio vencer, o temor é de dificuldades institucionais, com reflexos na economia.

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Até agora, porém, não há um movimento amplo do empresariado em favor de outra candidatura.

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