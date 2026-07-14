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Estrago provocado por Trump afeta mercados e acelera reação brasileira

Em meio ao conflito, Brasil aprova elevação da mistura do etanol na gasolina para 32%. Com a medida, o governo estima a reduzir a importação de cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
14/07/2026 18:01

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Estrago provocado por Trump afeta mercados e acelera reação brasileira
Estrago provocado por Trump afeta mercados e acelera reação brasileira crédito: Foto: Official White House/Joyce N. Boghosian

A reação negativa do mercado e de lideranças globais à proposta de criar um pedágio de 20% para os navios que trafegarem pelo Estreito de Ormuz obrigou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a mudar o discurso. Pelas redes sociais, o republicano disse que a taxa seria substituída por acordos de investimentos com países da região. 

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“Baseado em conversas altamente produtivas com lideranças do Oriente Médio, eu decidi substituir a Taxa de Reembolso dos EUA de 20% [sobre cargas] por acordos de investimento e comércio com vários Estados do Golfo”, escreveu Trump no Truth Social.

Trump também afirmou que o Estreito de Ormuz está aberto a todo o tráfego de navios, exceto para Irã. Segundo ele, embarcações que se dirigirem os portos iranianos ou venham deles e que transportem qualquer carga relacionada ao país não terão a passagem autorizada.

A confusão entre os Estados Unidos e o Irã também voltou a pressionar o preço do petróleo, que já ultrapassou os U$$ 80 e flerta, novamente, com o patamar de US$ 90. A falta de clareza sobre o fim do conflito entre os dois países continuará a impactar a inflação global via preços dos combustíveis. No Brasil, o fim dos subsídios à gasolina e ao diesel será adiado.

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Para tentar minimizar o impacto para os brasileiros, o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) aprovou a elevação da mistura do etanol na gasolina para 32%. Com a medida, o governo estima reduzir a importação de cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano e baratear o custo do combustível em R$ 0,03. 

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