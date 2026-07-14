‘Tarcísio vai virar comunista’: a disputa pelo espólio da direita para 2030

Assim como Lula, a família Bolsonaro não pretende abrir mão do protagonismo na disputa presidencial de 2030.

Depois que revelamos que aliados de Tarcísio de Freitas veem uma eventual derrota de Flávio Bolsonaro neste ano como oportunidade para lançar o governador paulista ao Planalto daqui a quatro anos, lideranças políticas procuraram a coluna para afirmar que o clã Bolsonaro dificilmente aceitaria esse movimento.

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“No momento em que o Tarcísio colocar a cabeça para fora, eles ligam a máquina de destruir reputações. Vão chamá-lo de traidor e ingrato. Tarcísio vai virar comunista”, disse, sob reserva, uma liderança de um partido de centro-direita na Câmara.