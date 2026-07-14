‘Tarcísio vai virar comunista’: a disputa pelo espólio da direita para 2030
Nos bastidores, lideranças dizem que família Bolsonaro não vai deixar nome algum surgir como alternativa
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Assim como Lula, a família Bolsonaro não pretende abrir mão do protagonismo na disputa presidencial de 2030.
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Depois que revelamos que aliados de Tarcísio de Freitas veem uma eventual derrota de Flávio Bolsonaro neste ano como oportunidade para lançar o governador paulista ao Planalto daqui a quatro anos, lideranças políticas procuraram a coluna para afirmar que o clã Bolsonaro dificilmente aceitaria esse movimento.
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“No momento em que o Tarcísio colocar a cabeça para fora, eles ligam a máquina de destruir reputações. Vão chamá-lo de traidor e ingrato. Tarcísio vai virar comunista”, disse, sob reserva, uma liderança de um partido de centro-direita na Câmara.