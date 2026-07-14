No lugar da moderação, dedo do meio reforça polarização para 2026
Discurso de contenção cede espaço ao instinto de confronto em uma disputa que, de novo, tende a ser marcada pelo acirramento entre Lula e os Bolsonaro
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Depois das promessas de moderação, Lula e Flávio Bolsonaro, que aparecem tecnicamente empatados em eventual segundo turno, deram o dedo do meio, literalmente, a quem apostava em uma campanha menos raivosa.
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No início do mês, durante uma cerimônia oficial no Palácio do Planalto, Lula fez o gesto ao afirmar que “precisamos acabar com essa história de que o pobre não gosta de coisa boa”.
Nessa segunda-feira, 13, durante uma live, foi a vez de Flávio, que havia criticado o presidente, repetir a atitude. O pré-candidato do PL falava sobre estupradores e pedófilos.
Um deputado de um partido de centro resumiu o clima à coluna: “Uma hora, o sangue no olho aflora”.
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