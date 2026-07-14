Caserna ironiza declaração de Carlos Bolsonaro sobre as Forças Armadas

A caserna reagiu com ironia à declaração de Carlos Bolsonaro de que um dos maiores erros do governo de seu pai foi “colocar as Forças Armadas perto”.

Generais afirmam que é preciso, antes de tudo, distinguir a atuação de militares da reserva da instituição Forças Armadas.

Também lembram que foi o próprio Jair Bolsonaro quem fez questão de militarizar o governo, sustentando que o estamento militar seria um dos pilares de seu projeto político.

“Como passou pouco tempo na ativa e não foi além de um posto intermediário, Bolsonaro jamais compreendeu o espírito que norteia a vida militar. Os filhos compartilham da mesma visão míope. Aliás, nenhum deles prestou o serviço militar. Por que será?”, provocou, sob reserva, um general de quatro estrelas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos bastidores, militares admitem que a instituição ainda tenta se recuperar do desgaste em sua imagem provocado pela associação com o bolsonarismo.