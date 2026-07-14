A primeira agenda de Ronaldo Caiado com Ratinho Jr.

Ronaldo Caiado vai ao Paraná nesta semana.

Será a primeira agenda de pré-campanha ao lado de Ratinho Jr., que era o plano A do PSD para a disputa da Presidência da República.

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A programação deve incluir encontros em associações e cooperativas, além de entrevistas a veículos locais.