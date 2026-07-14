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A primeira agenda de Ronaldo Caiado com Ratinho Jr.

Visita ao Paraná reforça articulação nacional do partido de Gilberto Kassab às vésperas do prazo para a realização das convenções partidárias

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
14/07/2026 10:11

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A primeira agenda de Ronaldo Caiado com Ratinho Jr.
A primeira agenda de Ronaldo Caiado com Ratinho Jr. crédito: Foto: Reprodução/redes sociais

Ronaldo Caiado vai ao Paraná nesta semana.

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Será a primeira agenda de pré-campanha ao lado de Ratinho Jr., que era o plano A do PSD para a disputa da Presidência da República.

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A programação deve incluir encontros em associações e cooperativas, além de entrevistas a veículos locais.

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