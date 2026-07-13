Ao barrar visitas de Flávio a Jair Bolsonaro, Moraes volta ao debate eleitoral
Aliados do pré-candidato do PL e até petistas avaliam que decisão de ministro do STF pode beneficiar filho do ex-presidente
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Alexandre de Moraes estava desaparecido.
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Até que, nesta segunda-feira, 13, decidiu proibir Flávio Bolsonaro de visitar o pai pelos próximos três meses na prática, até o fim da campanha eleitoral.
A decisão foi motivada pela carta atribuída a Jair Bolsonaro e lida por Flávio no fim de semana. Moraes entendeu que houve descumprimento das medidas impostas ao ex-presidente, que está proibido de usar as redes sociais.
Num primeiro momento, aliados de Flávio e até integrantes do PT avaliam que a decisão pode transformá-lo em “vítima do STF” e fortalecê-lo politicamente.
Mais do que isso, a medida recoloca Moraes no debate eleitoral.
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Desde que vieram à tona as revelações sobre a relação de Flávio com Daniel Vorcaro, a pré-campanha do PL havia deixado em segundo plano os ataques ao ministro, as críticas à “ditadura do Judiciário” e o clamor por pedidos de impeachment de integrantes do STF.