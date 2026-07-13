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BTG/Nexus: o salto dos anti-Lula e anti-Bolsonaro

Pesquisa mostra avanço do cansaço com a polarização política

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/07/2026 14:47

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BTG/Nexus: o salto dos anti-Lula e anti-Bolsonaro
BTG/Nexus: o salto dos anti-Lula e anti-Bolsonaro crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Saulo Cruz/Agência Senado

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13, revela um crescimento expressivo do número de eleitores que demonstram cansaço com a polarização entre Lula e o clã Bolsonaro.

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Desde o fim de março, o percentual de entrevistados que afirmam preferir um candidato que não seja apoiado nem por Lula nem pelos Bolsonaro passou de 11% para 27%.

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Trata-se do maior patamar registrado pela série histórica da pesquisa.

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