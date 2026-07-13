BTG/Nexus: o salto dos anti-Lula e anti-Bolsonaro
Pesquisa mostra avanço do cansaço com a polarização política
compartilheSIGA
A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13, revela um crescimento expressivo do número de eleitores que demonstram cansaço com a polarização entre Lula e o clã Bolsonaro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Desde o fim de março, o percentual de entrevistados que afirmam preferir um candidato que não seja apoiado nem por Lula nem pelos Bolsonaro passou de 11% para 27%.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Trata-se do maior patamar registrado pela série histórica da pesquisa.