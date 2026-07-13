PT guarda para a campanha informações sobre filme de Jair Bolsonaro
Promessa de Flávio Bolsonaro de abrir as contas do projeto segue sem resposta, enquanto petistas preparam exploração do tema
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Flávio Bolsonaro prometeu apresentar uma prestação de contas sobre o filme Dark Horse.
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Até agora, nada.
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A campanha do PT já tem o caminho do dinheiro envolvido na produção do filme sobre Jair Bolsonaro e vai explorar as informações no “tempo certo”, segundo um interlocutor: “O tiro vai ser na campanha”.