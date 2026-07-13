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Por que Flávio Bolsonaro divulgou vídeo ajoelhado diante de pastores

Campanha do PL enfrenta resistência de parte de lideranças religiosas e tenta reagir a sinais de desgaste entre evangélicos

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/07/2026 10:37

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Por que Flávio Bolsonaro divulgou vídeo ajoelhado diante de pastores
Por que Flávio Bolsonaro divulgou vídeo ajoelhado diante de pastores crédito: Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A campanha de Flávio Bolsonaro continuou detectando, nas últimas semanas, um desgaste entre o eleitorado evangélico.

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Foi por isso que o pré-candidato do PL publicou, no domingo, um vídeo em que aparece ajoelhado enquanto recebe uma oração de pastores.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, tem afirmado que os evangélicos estão e continuarão com Flávio, pois, segundo ele, seria impossível que apoiassem Lula.

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Nos bastidores, porém, há preocupação com a falta de engajamento de lideranças evangélicas. Parte delas avalia que Flávio não inspira confiança nessa fatia do eleitorado, sobretudo após a repercussão de mentiras e contradições sobre a relação dele com Daniel Vorcaro.

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