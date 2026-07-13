‘Suruba pouco convencional’: campanha de Flávio tem uma certeza sobre boatos de vídeo
Aliados atribuem a circulação de rumores de vazamentos a divergências dentro da própria direita e à disputa por espaço na campanha do PL
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A campanha de Flávio Bolsonaro passou o fim de semana tendo de negar a parlamentares do PL a existência de um vídeo que supostamente mostraria o pré-candidato à Presidência da República em uma “suruba pouco convencional”, seja lá o que isso signifique.
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O entorno de Flávio está convencido de que esses rumores têm partido da própria direita.
A suspeita recai sobre quem não acredita na viabilidade eleitoral de Flávio e ainda aposta na troca do candidato, buscando enfraquecer o filho do ex-presidente.
Também há desconfiança em relação a aliados que se sentiram preteridos por Flávio em favor de nomes considerados mais fortes para a campanha.
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A política é uma “suruba pouco convencional”.