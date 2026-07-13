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Mesmo sem Lula, PT não vai abrir mão de protagonismo em 2030

A aposta em Brasília é de que o partido não mudará a estratégia histórica e evitará dividir o espaço de liderança na esquerda

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/07/2026 06:31

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Mesmo sem Lula, PT não vai abrir mão de protagonismo em 2030
Mesmo sem Lula, PT não vai abrir mão de protagonismo em 2030 crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

Se alguma liderança da esquerda e da centro-esquerda já está de olho nas eleições de 2030, é bom lembrar que o PT não vai abrir mão de cabeça de chapa presidencial, mesmo com Lula fora do páreo.

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“Se alguém pensa diferente, é porque não conhece o PT“, disse à coluna um presidente de partido de centro.

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