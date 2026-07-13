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De volta da Copa do Mundo, Romário tem pela frente o recesso parlamentar

O senador disse que devolverá o salário referente ao tempo em que ficou nos Estados Unidos como comentarista esportivo

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
13/07/2026 00:31

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De volta da Copa do Mundo, Romário tem pela frente o recesso parlamentar
De volta da Copa do Mundo, Romário tem pela frente o recesso parlamentar crédito: Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A final da Copa do Mundo é no dia 19 de julho, dois dias depois do início do recesso parlamentar e a pouco mais de uma semana do início oficial do período eleitoral, tempo em que o Congresso funciona devagar, quase parado. Mas a ausência do senador Romário (PL-RJ) de Brasília começou um mês antes, com a viagem aos Estados Unidos para trabalhar como comentarista de TV na Copa do Mundo.

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De acordo com a assessoria do deputado, ele voltou ao Brasil após a derrota do Brasil para a Noruega. “O senador participou de todas as sessões durante a Copa. Todas as sessões foram remotas”, justificou sua assessoria. 

Após a repercussão negativa de sua viagem em pleno funcionamento do Senado, Romário disse que devolverá o salário. Apesar da atividade paralela, o gabinete dele permaneceu em pleno funcionamento durante a Copa, com despesas bancadas pelo Senado.

O somatório das “cotas para o exercício do mandato parlamentar” chega a quase R$ 20 mil em despesas com aluguel de imóveis para escritório político, materiais de consumo e contratação de serviços para apoio parlamentar. 

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Entre as despesas não cobertas pela “cota parlamentar”, o gabinete do Senado gastou cerca de R$ 18 mil entre junho e julho com os Correios e impulsionamento nas redes sociais.  

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