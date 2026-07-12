O desabafo na direita: ‘Já estou querendo que Lula ganhe’

Na semana passada, às vésperas do recesso parlamentar, parlamentares de direita conversavam nos corredores do Congresso sobre o cenário eleitoral.

O tom era de desânimo.

Eles diziam se sentir “reféns” da candidatura de Flávio Bolsonaro, que ainda não desperta grande entusiasmo entre eles.

Até que um soltou o seguinte: “Já estou querendo que o Lula ganhe, sabia?”.

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“Para que ele mesmo lide com essa esculhambação fiscal que criou. Não vai ser fácil. Será um mandato muito difícil para quem ganhar”, emendou.