O desabafo na direita: ‘Já estou querendo que Lula ganhe’
A coluna presenciou uma conversa entre parlamentares do mesmo campo político de Flávio Bolsonaro
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Na semana passada, às vésperas do recesso parlamentar, parlamentares de direita conversavam nos corredores do Congresso sobre o cenário eleitoral.
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O tom era de desânimo.
Eles diziam se sentir “reféns” da candidatura de Flávio Bolsonaro, que ainda não desperta grande entusiasmo entre eles.
Até que um soltou o seguinte: “Já estou querendo que o Lula ganhe, sabia?”.
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“Para que ele mesmo lide com essa esculhambação fiscal que criou. Não vai ser fácil. Será um mandato muito difícil para quem ganhar”, emendou.