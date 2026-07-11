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MDB marca data de convenção e toma uma decisão na disputa presidencial

Partido descarta candidatura própria e deve confirmar autonomia dos diretórios estaduais para alianças

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/07/2026 13:03

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MDB marca data de convenção e toma uma decisão na disputa presidencial
MDB marca data de convenção e toma uma decisão na disputa presidencial crédito: Foto: Reprodução/Baleia Rossi

O MDB, presidido pelo deputado Baleia Rossi, marcou a data da convenção nacional do partido: será no próximo dia 27, em Brasília, com transmissão online.

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A decisão está tomada: a sigla, como esperado, vai liberar os diretórios estaduais para definir os apoios na disputa presidencial. Com isso, o MDB não apoiará Lula, Flávio Bolsonaro ou qualquer outro candidato.

Chegou a ser ventilada, meses atrás, uma aliança com o PT, com a possibilidade de emplacar um vice. O presidente, porém, não abriu mão de Geraldo Alckmin, do PSB, na chapa, e a negociação nem chegou a andar para valer.

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Outro ala do partido defendeu, mais recentemente, o lançamento da candidatura de Michel Temer, hipótese que também não se concretizou.

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