MDB marca data de convenção e toma uma decisão na disputa presidencial

O MDB, presidido pelo deputado Baleia Rossi, marcou a data da convenção nacional do partido: será no próximo dia 27, em Brasília, com transmissão online.

A decisão está tomada: a sigla, como esperado, vai liberar os diretórios estaduais para definir os apoios na disputa presidencial. Com isso, o MDB não apoiará Lula, Flávio Bolsonaro ou qualquer outro candidato.

Chegou a ser ventilada, meses atrás, uma aliança com o PT, com a possibilidade de emplacar um vice. O presidente, porém, não abriu mão de Geraldo Alckmin, do PSB, na chapa, e a negociação nem chegou a andar para valer.

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Outro ala do partido defendeu, mais recentemente, o lançamento da candidatura de Michel Temer, hipótese que também não se concretizou.