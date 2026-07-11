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O futuro de Alexandre Padilha

Auxiliares veem prestígio crescente do atual ministro da Saúde com Lula

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/07/2026 06:31

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O futuro de Alexandre Padilha
O futuro de Alexandre Padilha crédito: Foto: João Risi / MS

Alexandre Padilha deve permanecer no Ministério da Saúde em um eventual quarto mandato de Lula.

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Esse é, pelo menos, o cenário considerado mais provável por interlocutores.

Padilha assumiu a pasta em março do ano passado, em substituição a Nísia Trindade. Lula gostou da mudança.

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Neste ano, o ministro abriu mão de disputar uma vaga a deputado federal por São Paulo para tocar as entregas da área em ano eleitoral.

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