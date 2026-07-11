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Inflação e eleição: os riscos para Lula apesar da trégua de junho

Na campanha pelo quarto mandato, a possibilidade de aumentos dos preços no país nos próximos meses provocaria efeitos negativos para o petista

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
11/07/2026 00:29

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Inflação e eleição: os riscos para Lula apesar da trégua de junho
Inflação e eleição: os riscos para Lula apesar da trégua de junho crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O resultado da inflação de junho garantiu uma trégua momentânea para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas os riscos no radar trazem pressões altistas. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do mês passado registrou alta de 0,16% nesta sexta-feira, 10, abaixo da mediana das apostas do mercado, que esperava um aumento de 0,32%. 

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Lula pode ser surpreendido, em agosto e no primeiro turno das eleições, em 4 de outubro, com aumentos nos preços dos alimentos, diante dos riscos climáticos que podem afetar a produção com a passagem do El Niño. A possiblidade de secas mais intensas no Centro-Oeste e no Nordeste, além de chuvas excessivas no Sul do país, podem prejudicar a safra de grãos e elevar a inflação

Além disso, a guerra no Oriente Médio, que parecia perto do fim, voltou a ser uma fonte de pressão para o preço do petróleo. No pior dos cenários, com os preços de alimentos e dos combustíveis nas alturas, o petista pode perder votos diante da carestia.

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Na melhor hipótese, o conflito se resolveria rapidamente e os efeitos do El Niño seriam limitados, o que tenderia a não afetar negativamente a popularidade do petista. 

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