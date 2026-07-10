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Por que o PT contava com as mulheres antes mesmo do vídeo de Michelle Bolsonaro

Diagnóstico do Planalto atribui a vantagem de Lula entre o eleitorado feminino ao impacto dos benefícios sociais

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/07/2026 16:54

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Por que o PT contava com as mulheres antes mesmo do vídeo de Michelle Bolsonaro
Por que o PT contava com as mulheres antes mesmo do vídeo de Michelle Bolsonaro crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Antes mesmo de o vídeo de Michelle Bolsonaro balançar parte do eleitorado feminino de Flávio Bolsonaro, no mês passado, o PT já estava convencido de que Lula liderava a preferência entre as mulheres.

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E o diagnóstico do Planalto é simples: os benefícios sociais favorecem principalmente as mulheres, muitas delas mães solo, que são gratas pela ajuda recebida do governo.

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