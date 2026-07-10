Por que o PT contava com as mulheres antes mesmo do vídeo de Michelle Bolsonaro

Antes mesmo de o vídeo de Michelle Bolsonaro balançar parte do eleitorado feminino de Flávio Bolsonaro, no mês passado, o PT já estava convencido de que Lula liderava a preferência entre as mulheres.

As pesquisas apontam isso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E o diagnóstico do Planalto é simples: os benefícios sociais favorecem principalmente as mulheres, muitas delas mães solo, que são gratas pela ajuda recebida do governo.