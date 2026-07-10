Mais um abalo no PL: Dino manda investigar Valdemar por emendas parlamentares

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou bloquear R$ 119 milhões em bens e investigar o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por suspeita de direcionamento de emendas parlamentares, mesmo sem exercer mandato no Congresso. A decisão tem como base investigações da Polícia Federal que apontaram que as emendas foram “forjadamente encaminhadas e desviadas”, inclusive para beneficiar o próprio presidente do PL. De acordo com a PF, R$ 104 milhões já teriam sido pagas.

Na decisão, Dino aponta que funcionários da Câmara Deputados também teriam atuado em conjunto no desvio de pelo menos 21 emendas parlamentares em benefício de Valdemar. De acordo com o ministro, a ação desses funcionários era de direcionar emendas “alocando, falsamente, deputados federais como ‘solicitantes’ das indicações, a fim de conferir ares de legalidade às indicações formalizadas conforme diretrizes de um não parlamentar”.

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A investigação contra Valdemar aumenta a lista de problemas na campanha de Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente pelo PL.