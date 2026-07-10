Mais um abalo no PL: Dino manda investigar Valdemar por emendas parlamentares
O ministro do STF bloqueou R$ 119 milhões em bens do presidente do PL, suspeito de direcionamento e desvio de verbas parlamentares
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O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou bloquear R$ 119 milhões em bens e investigar o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por suspeita de direcionamento de emendas parlamentares, mesmo sem exercer mandato no Congresso. A decisão tem como base investigações da Polícia Federal que apontaram que as emendas foram “forjadamente encaminhadas e desviadas”, inclusive para beneficiar o próprio presidente do PL. De acordo com a PF, R$ 104 milhões já teriam sido pagas.
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Na decisão, Dino aponta que funcionários da Câmara Deputados também teriam atuado em conjunto no desvio de pelo menos 21 emendas parlamentares em benefício de Valdemar. De acordo com o ministro, a ação desses funcionários era de direcionar emendas “alocando, falsamente, deputados federais como ‘solicitantes’ das indicações, a fim de conferir ares de legalidade às indicações formalizadas conforme diretrizes de um não parlamentar”.
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A investigação contra Valdemar aumenta a lista de problemas na campanha de Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente pelo PL.