A foto que Ciro Gomes não quer
Aliados do pré-candidato ao governo do Ceará dizem que o evento com Flávio Bolsonaro será somente com a turma do PL
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Flávio Bolsonaro deverá desembarcar em Fortaleza nesta sexta-feira, 10, para participar de um evento do PL que marcará o lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado pelo Ceará.
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Alcides é pai do deputado federal André Fernandes, principal articulador da aliança entre o PL e Ciro Gomes no estado, considerada a gota d’água para o vídeo divulgado recentemente por Michelle.
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Ciro não vai aparecer. Está em viagem fora do Ceará.