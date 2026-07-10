A foto que Ciro Gomes não quer

Flávio Bolsonaro deverá desembarcar em Fortaleza nesta sexta-feira, 10, para participar de um evento do PL que marcará o lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado pelo Ceará.

Alcides é pai do deputado federal André Fernandes, principal articulador da aliança entre o PL e Ciro Gomes no estado, considerada a gota d’água para o vídeo divulgado recentemente por Michelle.

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Ciro não vai aparecer. Está em viagem fora do Ceará.