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A foto que Ciro Gomes não quer

Aliados do pré-candidato ao governo do Ceará dizem que o evento com Flávio Bolsonaro será somente com a turma do PL

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/07/2026 06:30

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A foto que Ciro Gomes não quer
A foto que Ciro Gomes não quer crédito: Foto: Alex Loyola/PSDB na Câmara

Flávio Bolsonaro deverá desembarcar em Fortaleza nesta sexta-feira, 10, para participar de um evento do PL que marcará o lançamento da pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado pelo Ceará.

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Alcides é pai do deputado federal André Fernandes, principal articulador da aliança entre o PL e Ciro Gomes no estado, considerada a gota d’água para o vídeo divulgado recentemente por Michelle.

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Ciro não vai aparecer. Está em viagem fora do Ceará.

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