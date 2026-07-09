Tensões no Oriente Médio: guerra obriga o governo a reavaliar o fim dos subsídios

A retomada das tensões no Oriente Médio, com novos ataques dos Estados Unidos ao Irã, voltou a afetar o preço do petróleo, que a subiu para um valor próximo de US$ 80. Diante desse contexto, o ministro Dario Durigan (Fazenda) afirmou nesta quinta-feira, 9, que o subsídio à gasolina continuará vigente pelo menos até a próxima semana.

“Nesta semana, eu ia anunciar a retirada da gasolina. Vou analisar a retirada na próxima semana porque o preço da gasolina já está com um impacto diferente do que eu estava prevendo. Na semana que vem, a depender da situação, o que eu gostaria de fazer é retirar o subsídio da gasolina, seja parcial ou totalmente como próximo passo”, disse, em entrevista a Rádio Gaúcha.

Além disso, o governo anunciou nesta quinta que o imposto de exportação de 12% sobre o petróleo permanece vigente por mais 60 dias, com possibilidade de revisão em 30 dias, diante da evolução do cenário internacional e dos impactos sobre o mercado de petróleo e combustíveis.

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“A decisão busca a continuidade de condições adequadas de refino no país, de forma a proteger o mercado interno de possível desabastecimento de combustíveis. A determinação foi tomada diante de mudança recente das condições externas, especialmente após a deterioração do ambiente geopolítico no Oriente Médio, com novos episódios de tensão no Estreito de Ormuz”, informou, em nota, a Caem (Câmara de Comércio Exterior).