De ‘saco cheio’, Ibaneis não comunicou decisão nem mesmo ao presidente do MDB
Sem avisar aliados, ex-governador do DF desistiu de disputar eleições em 2026
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Ibaneis Rocha decidiu não disputar as eleições de 2026 sem comunicar previamente nem mesmo os principais aliados.
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Nem o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, foi avisado com antecedência.
Nesta quinta-feira, 9, o deputado federal Rafael Prudente conversou por telefone com Ibaneis. O ex-governador do Distrito Federal disse que “não quer saber nada”, está “cansado” e de “saco cheio”.
Ibaneis afirmou, ainda, que a decisão de se afastar da vida pública é irreversível.
Nos bastidores do MDB no DF, correligionários avaliam que, em meio às investigações do caso Master, o ex-governador teve acesso a pesquisas indicando um cenário desfavorável para a disputa por uma vaga no Senado.
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“Ibaneis não é bobo. Não iria se lançar numa campanha de aventura”, disse um aliado.