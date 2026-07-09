De ‘saco cheio’, Ibaneis não comunicou decisão nem mesmo ao presidente do MDB

Ibaneis Rocha decidiu não disputar as eleições de 2026 sem comunicar previamente nem mesmo os principais aliados.

Nem o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, foi avisado com antecedência.

Nesta quinta-feira, 9, o deputado federal Rafael Prudente conversou por telefone com Ibaneis. O ex-governador do Distrito Federal disse que “não quer saber nada”, está “cansado” e de “saco cheio”.

Ibaneis afirmou, ainda, que a decisão de se afastar da vida pública é irreversível.

Nos bastidores do MDB no DF, correligionários avaliam que, em meio às investigações do caso Master, o ex-governador teve acesso a pesquisas indicando um cenário desfavorável para a disputa por uma vaga no Senado.

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“Ibaneis não é bobo. Não iria se lançar numa campanha de aventura”, disse um aliado.