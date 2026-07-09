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Por que Renan Santos decidiu antecipar a confirmação da candidatura

Partido Missão fará uma convenção virtual 12 dias antes do evento presencial em São Paulo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
09/07/2026 10:14

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Por que Renan Santos decidiu antecipar a confirmação da candidatura
Por que Renan Santos decidiu antecipar a confirmação da candidatura crédito: Platobr Politica

O Partido Missão fará uma convenção virtual no próximo dia 20, primeiro dia permitido pela legislação eleitoral para a confirmação de candidaturas.

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Depois, em 1º de agosto, a legenda promoverá um evento presencial com a militância, em São Paulo.

A coluna apurou o motivo da antecipação: Renan Santos quer passar a contar o quanto antes com a segurança da Polícia Federal, prevista para candidatos à Presidência da República.

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Segundo aliados, o pré-candidato tem recebido ameaças e levado a campanha a regiões remotas do país.

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