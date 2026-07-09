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O que Aécio Neves quer ao recuar da ideia de ser candidato em 2026

Presidente do PSDB vai liberar os diretórios estaduais na disputa presidencial deste ano

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
09/07/2026 09:26

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O que Aécio Neves quer ao recuar da ideia de ser candidato em 2026
O que Aécio Neves quer ao recuar da ideia de ser candidato em 2026 crédito: Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados

Aécio Neves desistiu de tentar uma candidatura à Presidência da República.

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O presidente do PSDB chegou a se movimentar nesse sentido e buscou conversas com outras legendas, mas concluiu que não há espaço para uma alternativa à polarização nesta eleição.

Ao recuar, Aécio decidiu concentrar esforços no fortalecimento da bancada tucana na Câmara, com a meta de eleger cerca de 30 deputados federais, e na reconstrução de um projeto nacional para 2030, quando acredita que “uma avenida vai se abrir no centro“.

“Infelizmente, não há espaço agora para uma construção ao centro. Ninguém está preocupado em apresentar um projeto para o Brasil. Estão todos preocupados em derrotar o outro, o que é uma pena”, disse o dirigente partidário à coluna.

Aécio, que aparece bem posicionado nas pesquisas para o Senado por Minas Gerais, deixará os diretórios estaduais livres para definir apoios na disputa presidencial.

Otimista, ele aposta que, nos próximos quatro anos, os tucanos voltarão a ser “protagonistas da política brasileira”.

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“Vamos voltar para o game”, afirmou à coluna.

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