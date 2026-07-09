Com quem Lula pode contar para frear as ‘pautas-bombas’ de Alcolumbre
Nos bastidores, presidente da Câmara afirma que não pretende abrir espaço para projetos com elevado impacto fiscal
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Hugo Motta não quer saber de pauta-bomba na Câmara.
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Ele tem sinalizado aos líderes partidários que não pretende colocar em votação os projetos encampados por Davi Alcolumbre, no Senado, com elevado impacto fiscal.
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Embora evite fazer críticas ao presidente do Senado, o deputado paraibano anda dizendo que é preciso agir com responsabilidade.