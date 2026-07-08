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Ibaneis Rocha anuncia que não disputará eleições em 2026

Ex-governador do DF afirma que vai "descansar e cuidar dos filhos"

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/07/2026 18:58

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Ibaneis Rocha anuncia que não disputará eleições em 2026
Ibaneis Rocha anuncia que não disputará eleições em 2026 crédito: Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Ibaneis Rocha confirmou à coluna nesta quarta-feira, 8, que decidiu não disputar nenhum cargo nas eleições deste ano.

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O ex-governador do Distrito Federal havia deixado o cargo para concorrer a uma vaga no Senado.

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“Vou descansar e cuidar dos meus filhos”, afirmou Ibaneis, negando que a decisão tenha relação com o avanço das investigações envolvendo o Banco Master.

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