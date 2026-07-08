A receita de Zema para reduzir os juros e alavancar a competitividade no Brasil

O pré-candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema, deu algumas pistas do que pretende fazer para reduzir os juros no Brasil ao participar, nesta quarta-feira, 8, de reunião da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios para uma plateia de representantes do setor privado. Segundo ele, a Selic está em patamares elevados diante do que classificou como “gastança” do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

“Para o juro cair, precisamos acabar com a gastança. A primeira medida é uma nova reforma previdenciária. A expectativa de vida está crescendo e a que foi feita em 2019, infelizmente, não resolve o problema. É uma pauta impopular, mas sem isso não é possível resolver os problemas do Brasil”, disse.

Zema também propôs uma reforma sobre os benefícios sociais. Segundo ele, há fraudes nos programas e muitos beneficiários recebem propostas de emprego, mas preferem continuar a receber os pagamentos governamentais. A receita para reduzir essa despesa, segundo Zema, passa por suspender o benefício de quem for convidado para uma vaga no mercado de trabalho formal.

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Por fim, o ex-governador de Minas Gerais defendeu um programa de privatizações e uma reforma administrativa como medida para reduzir os casos públicos. Para ele, essas medidas combinadas têm potencial para diminuir as despesas do governo e atrair capital para o país. “Não tenho medo de pauta impopular. Se eu fizer o certo e perder a reeleição, eu estou satisfeito”, disse.