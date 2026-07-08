O ministro que não fica em eventual ‘Lula 4’
À frente da pasta da Defesa, Múcio manteve a caserna sob controle mesmo após o 8 de janeiro de 2023
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José Múcio Monteiro decidiu e até já fez Lula ficar sabendo: não continuará no Ministério de Defesa em um eventual quarto mandato do petista.
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Ele tem dito aos mais próximos que quer voltar ao escritório de advocacia e tentar desacelerar.