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O ministro que não fica em eventual ‘Lula 4’

À frente da pasta da Defesa, Múcio manteve a caserna sob controle mesmo após o 8 de janeiro de 2023

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/07/2026 15:46

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Bras..lia (DF), 31/01/2024 - O ministro da Defesa, Jos.. M..cio Monteiro, durante a apresenta....o de um balan..o da seguran..a p..blica em 2023, em cerim..nia no Pal..cio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil
Bras..lia (DF), 31/01/2024 - O ministro da Defesa, Jos.. M..cio Monteiro, durante a apresenta....o de um balan..o da seguran..a p..blica em 2023, em cerim..nia no Pal..cio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

José Múcio Monteiro decidiu e até já fez Lula ficar sabendo: não continuará no Ministério de Defesa em um eventual quarto mandato do petista.

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Ele tem dito aos mais próximos que quer voltar ao escritório de advocacia e tentar desacelerar.

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