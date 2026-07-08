Valdemar sugere reviravolta no cenário eleitoral e cita Lula como precedente

Valdemar Costa Neto fez questão de alimentar, nesta quarta-feira, 8, a expectativa de aliados de Jair Bolsonaro sobre uma possível reviravolta no cenário político e jurídico do ex-presidente.

Em almoço promovido pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, em Brasília, o presidente do PL repetiu mais de uma vez que “muita coisa pode acontecer” nos próximos 20 dias.

“O Brasil não vai ficar como está. Tem que ter paciência. Muita coisa pode acontecer”, afirmou.

Embora não tenha sido explícito, Valdemar fazia referência ao pedido de revisão criminal apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro no processo da trama golpista. O recurso será analisado pelo ministro Kassio Nunes Marques, tendo como revisor André Mendonça ambos indicados ao STF por Bolsonaro.

Ao deixar o evento, o dirigente partidário foi questionado sobre o que exatamente queria dizer com a previsão de novidades nas próximas semanas. Disse que se referia à possibilidade de uma reconciliação entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, mas não afastou outras hipóteses.

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“Tudo pode acontecer. Depende do STF, depende deles. Quando Lula estava preso, alguém imaginou que ele pudesse ser solto e se candidatar?”, respondeu, sugerindo que também vê espaço para uma mudança na situação de Jair Bolsonaro. Na sequência, voltou a elogiar o presidente do STF, Edson Fachin. “Fachin é de esquerda, mas é uma pessoa do bem.”